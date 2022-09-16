Новое расписание поездов: запущены электропоезда по прибрежной линии

Почти половина проекта по электрификации 1000 км путей завершена, и в пятницу утром будут запущены электропоезда вдоль береговой линии.

В пятницу Израильские железные дороги запустили электропоезда по новой линии, соединяющей станции Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Кфар-Хабад, Лод и Реховот. Это выполнено с целью подготовки к активации линии электропередач в рамках графика, который вступит в силу в субботу вечером.

Использованием электропоездов на новой железной дороге стало возможным после осуществления половины проекта электрификации. Весь проект предусматривает электрификацию примерно 1000 км путей, на данный момент запущено примерно 500 км.

Работа этой линии, которая проходит по центральным путям вдоль береговой линии, Тель-Авива и Лода с использованием электропоездов, значительно улучшит обслуживание на других линиях, которые все еще работают на дизельном топливе. Улучшение обслуживания и точности на конкретной линии приведет к положительной цепной реакции на других линиях, использующих те же рельсы.

С завершением электрификации на этих станциях возобновится движение в ночь на субботу в вечернее и ночное время, а также в ночь на пятницу и субботу.

Ранее Курсор писал, что Израильская железная дорога меняет расписание движения поездов. Израильтянам рассказали, что с субботы, 17 сентября, вступит в силу новое расписание движения поездов и отметили, с чем связаны изменения в графике.