В Китае создан первый пассажирский поезд на водородном топливе

Он может развивать скорость до 160 километров в час.

В Китае представили первый водородный пассажирский поезд, который состоит из четырех вагонов и оснащен сетью 5G.

Об этом пишет Fuelcellsworks.

Поезд может разгоняться до 160 километров в час и на одной заправке водородом способен проехать 600 километров. Он на водородных топливных элементах, разработанный CRRC Changchun совместно с Chengdu Railway Group. Демонстрация общественного транспорта прошла в Синьцзяне.

В силовой установке сочетаются водородные топливные элементы и суперконденсаторы, запасающие заряд. Максимальная пассажировместимость поезда – 1502 человека.

Особенно интересно то, что у поезда есть отдельные функции автономного вождения: он может сам начинать движение и останавливаться, а также возвращаться в депо. Для этого он оснащен разными датчиками и подключен к системам управления с помощью 5G.

Подключение к скоростному интернету также полезно для повышения безопасности движения: поезд интегрирован в общую сеть и анализирует данные о движении других поездов.

«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад в Испании начала работу новая компания высокоскоростных железнодорожных перевозок Iryo. Она рассчитывает перевозить около восьми миллионов пассажиров в год.

Еще мы писали, что в Швейцарии вышел на маршрут самый длинный в мире пассажирский поезд.