Международные еврейские организации призвали не отдавать ШАС Министерство диаспоры

По словам лидеров мнений, «даже «Религиозный сионизм» был бы лучше, поскольку они сионисты и более открыты».

Еврейские лидеры и главы организаций по всему миру начали тихую, но стратегическую кампанию, призывая будущих лидеров правительства не позволить ультраортодоксальной партии ШАС получить министерство по делам диаспоры.

Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

Отмечается, что лидеры мнений и главы еврейских организаций оказывают давление на «Ликуд» и руководителей новой коалиции, чтобы убедиться, что ШАС не получит портфель министра диаспоры. В понедельник сообщалось, что ШАС примет это министерство на коалиционных переговорах.

Высокопоставленный прогрессивный еврейский деятель Всемирного сионистского конгресса заявил, что они предпочли бы, чтобы этим министерством руководила любая другая религиозная партия, а не ШАС — «даже «Религиозный сионизм» был бы лучше, поскольку они сионисты и более открыты».

Отмечается, что многие крупные доноры таких организаций, как AIPAC, заявили, что они крайне обеспокоены, и попросили израильских политиков сделать так, чтобы их голос был услышан.

«Несмотря на то, что мы не являемся гражданами Израиля, мы надеемся, что Нетаниягу поймет, насколько важно, чтобы это министерство управлялось деликатно и непредвзято, иначе нам будет очень трудно защищать Израиль — что мы в любом случае сделаем — если министр негативно отзывается о наших избирателях», — сказал собеседник издания.

В то же время, по словам еще одного активиста израильской диаспоры в США, американские евреи «обеспокоены тем, что «Ликуд» предлагает ШАС портфель по делам диаспоры в рамках коалиционных переговоров.

«Крупные доноры AIPAC сказали мне, что они опасаются, что им будет очень трудно защищать антилиберальное направление и отношение к женщинам и меньшинствам в Израиле при новом демократическом правительстве», — сказал собеседник СМИ.

В свою очередь большинство крупных представительных еврейских организаций в диаспоре предпочитают, чтобы министерством руководила партия «Ликуд», которая считается наиболее умеренной из всех партий, которые, как ожидается, создадут коалицию.

Как сообщал Курсор, 16 октября, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай прокомментировал передачу Ираном баллистических ракет и дронов рф*. По его словам, Израиль больше не должен сомневаться касаемо того, на чьей стороне ему следует быть «в этом кровавом конфликте». Шай призвал обеспечить Украину такой же военной помощью, какую она получает от США и НАТО.

Также Курсор информировал о том, что Министерство диаспоры выделило 60 млн шекелей реформистским организациям.