Ультраортодоксы возмущены: Министерство диаспоры выделило 60 млн шекелей реформистским организациям

Министерство диаспоры выделило 60 млн шекелей в религиозные организации секты реформизма.
Об этом проинформировал Телеграм-канал.
Бюджет выделен под видом «Управления еврейского обновления». Оно было создано в рамках коалиционного соглашения Лапида и Беннета с партией Авода.
Ранее правительство уже выделяло 70 млн шекелей на реформистов. Итого, 130 млн шекелей за год, это колоссальные деньги в процентном соотношении от количества реформистов в Израиле и намного превышает те деньги, которые когда-либо выделялись на израильтян-ультраортодоксов.
Стоит также подчеркнуть, что реформистские организации часто ведут антиизраильскую деятельность на стороне врага. Таким образом, перевод средств в преддверие выборов сомнительным организациям, в которых голосуют потенциальные избиратели, вообще является подкупом избирателей.
«Курсор» писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.
Мы сообщали про новый опрос: Нетаниягу сможет сформировать правительство.Новый опрос показал, что правительство во главе с Нетаниягу получило бы 60 мест в Кнессете, если бы выборы состоялись сегодня. Интересно, что Ямина бы не преодолела избирательный порог.
«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль.