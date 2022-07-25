Ультраортодоксы возмущены: Министерство диаспоры выделило 60 млн шекелей реформистским организациям

Выделение крупных сумм правительством на развитие религиозных организаций секты реформизма вызвало недовольство ультраортодоксальных евреев, которые получают значительно меньше.

Министерство диаспоры выделило 60 млн шекелей в религиозные организации секты реформизма.

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Бюджет выделен под видом «Управления еврейского обновления». Оно было создано в рамках коалиционного соглашения Лапида и Беннета с партией Авода.

Ранее правительство уже выделяло 70 млн шекелей на реформистов. Итого, 130 млн шекелей за год, это колоссальные деньги в процентном соотношении от количества реформистов в Израиле и намного превышает те деньги, которые когда-либо выделялись на израильтян-ультраортодоксов.

Стоит также подчеркнуть, что реформистские организации часто ведут антиизраильскую деятельность на стороне врага. Таким образом, перевод средств в преддверие выборов сомнительным организациям, в которых голосуют потенциальные избиратели, вообще является подкупом избирателей.

«Курсор» писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

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