МИД Израиля: россия искажает историю, сравнивая положение россиян с евреями в прошлом веке

Слова российского чиновника унижают достоинство как погибших, так и выживших.

В МИД резко раскритиковали слова *сергея лаврова о том, что война в Украине ‒ американский предлог для поиска «окончательного решения российского вопроса — точно так же, как Гитлер хотел окончательного решения еврейского вопроса».

По словам официального представителя МИД Израиля Лиора Хаита любое сравнение между текущими событиями и планом окончательного решения Гитлера по уничтожению евреев является искажением исторической правды и унижением достоинства как погибших, так и выживших. Он призывает к категорическому отторжению подобных сравнений.

«Холокост — это уникальное событие и самый мрачный период в истории человечества. Такие сравнения неприемлемы», ‒ сказал он.

Отметим, что сегодня, 18 января, министр иностранных дел рф сергей лавров сравнил россиян с евреями, а Запад – с Гитлером и Наполеоном. По его словам, в прошлом практические все европейские страны были мобилизованы сперва Наполеоном против Российской империи, а после Гитлером против СССР.

Чиновник считает, что сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЕС, чтобы окончательно решить «российский вопрос». Таким образом он отсылается к окончательному решению «еврейского вопроса» Адольфом Гитлером.

«Курсор» сообщил, что Украина пытается склонить Израиль отказаться от нейтралитета в вопросе войны и начать сотрудничество, но она пока что не добилась существенных результатов, как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

Помимо этого президент Еврейской конфедерации Украины назвал главные тезисы о войне, прозвучавшие в Давосе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.