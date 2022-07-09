МИД не рекомендует израильтянам посещать столицу Шри-Ланки

МИД Израиля призывает граждан, у которых есть билеты в Коломбо на рейсы ближайших дней, обстоятельно взвесить, стоит ли им ехать.

МИД Израиля настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от посещения столицы Шри-Ланки – Коломбо.

А вот уже находящихся в столице израильтян призвали не приближаться к районам беспорядков и народных волнений, а также следовать указаниям служб безопасности страны.

Израильтянам, которые должны вылететь из Коломбо, в МИДе порекомендовали проверить в авиакомпаниях, что их рейс состоится по расписанию.

Рекомендации последовали после вспышки массовых беспорядков в столице Шри-Ланки. Из-за беспорядков, в ходе которых была захвачена резиденция президента, местный премьер-министр заявил о готовности уйти в отставку.

Так, ранее Курсор сообщал, что десятки протестующих на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Как сообщают СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов.

Протесты на острове вспыхнули из-за тяжелейшего в истории страны экономического кризиса. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт. Продажа топлива на острове частным лицам официально запрещена до 10 июля. Все запасы используются для автомобилей службы спасения.