Протесты на Шри-Ланке: президент пытается сбежать из страны

Президент Шри-Ланки после захвата его резиденции прибыл в аэропорт и, вероятно, попытается вылететь из страны, в то время как протестующие находятся в его дворце.

Местные СМИ сообщают о том, что президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну.

Кроме того появились кадры, на которых протестующие, захватившие резиденцию лидера страны, фотографируются в дворце сбежавшего президента Шри-Ланки. Там же они обнаружили автопарк с элитными автомобилями.

В ближайшее время ожидается экстренное собрание парламента Шри-Ланки в связи с напряжённой обстановкой в стране.

Курсор ранее писал, что на Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента. Президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксу пришлось сбежать из своей резиденции после того, как протестующие окружили ее. Население стран недовольно ростом цен на продукты и дефицитом топлива.

Кроме того, Иран задержал известного активиста и двух режиссеров. Жесткое правительство президента Ибрагима Раиси столкнулось с недовольством населения, а рост цен на продукты питания в последние месяцы вызвал протесты.

Также сообщалось, что опубликовано видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Абэ. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу после того, как в него дважды выстрелили на предвыборном мероприятии в городе Нара. По сообщениям СМИ, когда его доставили в больницу, у него «не было никаких жизненных признаков».