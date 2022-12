МИД осудило представителя ООН на Ближнем Востоке за реакцию на теракт в Хаваре

Министерство иностранных дел Израиля в субботу, 3 ноября, осудило слова постоянного представителя ООН на Ближнем Востоке Тора Вансланда. Тот осудил убийство палестинского террориста, совершившего теракт в Хаваре.

По мнению представителя МИДа Эммануэля Нахшона, слова постпреда ООН являются «полным искажением реальности».

Как известно, Вансланд призвал к «полному и немедленному расследованию таких инцидентов».

В ответ Нахшон заявил, что этот инцидент является терактом, в ходе которого израильский полицейский получил ножевое ранение в лицо, а жизни другого полицейского угрожала опасность, в результате чего он застрелил нападавшего.

«Это не «ближний бой» — это теракт», — написал дипломат.

This reaction is a total distortion of reality. This incident is a terror attack, in which an Israeli policeman was stabbed in his face and the life of another police officer was threatened and consequently he shot his assailant. This is NOT a “scuffle”-this is a terror attack! https://t.co/1yoK8h7ehM

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 3, 2022