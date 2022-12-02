Ножевой теракт в Хаваре: в полиции сделали заявление

Террорист дрался с офицером и пытался схватить его пистолет, прежде чем был застрелен с близкого расстояния.

Палестинец нанес ножевое ранение сотруднику пограничной полиции в городе Хавара в пятницу, после чего был застрелен израильскими силами, сообщили полиция и медики.

В заявлении пограничной полиции говорится, что группа офицеров действовала в горячем палестинском городе, когда подозреваемый вытащил нож и сумел нанести удар одному из офицеров, легко ранив его.

Затем другие офицеры «нейтрализовали» нападавшего, говорится в заявлении.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как офицер пограничной полиции пытается задержать подозреваемого, в то время как двое других палестинцев пытаются освободить его.

#شاهد لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار على شاب في حوارة جنوب #نابلس pic.twitter.com/kYoQFnhjGi — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) December 2, 2022

Офицеру удалось оттащить предполагаемого нападавшего от других палестинцев с помощью захвата головы, но затем подозреваемый ненадолго высвободился из его хватки и, похоже, попытался выхватить у офицера автоматическое оружие.

Затем офицер позволил оружию упасть на землю, он вытащил пистолет из кобуры и выстрелил четыре раза в упор, убив подозреваемого. Затем он забрал свое автоматическое оружие и, кажется, вызвал подкрепление, прежде чем видеозапись закончилась.

Пограничная полиция сообщила, что впоследствии раненый офицер был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Ранее Курсор писал про ножевой теракт в Хаваре: опубликовано видео нападения на полицейского.