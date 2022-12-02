Ножевой теракт в Хаваре: опубликовано видео нападения на полицейского

По сообщениям СМИ, двое солдат израильской пограничной полиции получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Хаваре в пятницу днем.
Предполагается, что палестинец нанес ножевое ранение одному из полицейских, который столкнулся с ним. В ответ полицейский открыл огонь по террористу, и он был нейтрализован.
На кадрах с места происшествия, кроме того, видно, как палестинец пытался схватить оружие полицейского.
Ранее Курсор писал, что шокирующее видео унижения арабскими подростками еврея-харедим попало в сеть.