Ножевой теракт в Хаваре: опубликовано видео нападения на полицейского

В Хаваре на полицейских было совершено нападение.

По сообщениям СМИ, двое солдат израильской пограничной полиции получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Хаваре в пятницу днем.

Another angle of the incident in Huwarapic.twitter.com/qsRWiB5xbG — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2022

Предполагается, что палестинец нанес ножевое ранение одному из полицейских, который столкнулся с ним. В ответ полицейский открыл огонь по террористу, и он был нейтрализован.

На кадрах с места происшествия, кроме того, видно, как палестинец пытался схватить оружие полицейского.

Footage of the incident pic.twitter.com/ez8akl13zl — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2022

Ранее Курсор писал, что шокирующее видео унижения арабскими подростками еврея-харедим попало в сеть.