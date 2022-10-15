МИД Польши вызвал посла Израиля: в чем причина

В середине июня Израиль отменил образовательные поездки учащихся в Польшу, в том числе для посещения бывших нацистских концлагерей.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в Варшаве Якова Ливне из-за его слов о том, что израильская молодежь не может посещать Польшу в связи с проблемами с безопасностью.

Об этом сообщил заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский, информирует Israel Hayom.

«Жаль, что посол Яков Ливне решил общаться с польским МИДом посредством СМИ и публичных выступлений, да еще и вводя в заблуждение общественное мнение относительно причин, по которым поездки не осуществляются», — сказал Яблоньский.

По словам главы польского МИДа, Ливне вызывают в министерство для выяснения ситуации в понедельник, 17 октября.

Как известно, в середине июня Израиль отменил образовательные поездки учащихся в Польшу, в том числе для посещения бывших нацистских концлагерей. Такую меру объяснили проблемой с обеспечением безопасности.

13 октября во время памятной церемонии по случаю 79-й годовщины восстания в концлагере Собибор израильской посол Ливне выразил сожаление, что организованные группы из Израиля не могут посещать Польшу из-за решений польского МИДа.

В ответ на это Яблоньский заявил, что Польша в любой момент готова начать принимать группы из Израиля, но без вооруженной охраны.

Как сообщал Курсор, в июле посол Израиля в Польше Яков Ливне вручил верительные грамоты президенту Польши Анджею Дуде. Президент Ицхак Герцог поблагодарил Дуду за получение верительных грамот, назвав это «важным первым шагом к развитию израильско-польских отношений».

Дуда сказал Герцогу в телефонном разговоре, что Польша направит своего посла, чтобы вручить верительную грамоту в ближайшие дни. Президент Польши заявил, что он и Герцог сошлись на том, что пора вернуться к нормальным отношениям.

В июле 2021 года в Польше приняли закон, фактически запрещающий любую будущую реституцию наследникам имущества, захваченного нацистами во время Холокоста. Этот закон глава МИД Израиля Яир Лапид назвал антисемитским.

Также Курсор информировал о том, что Польша призывает Германию и Израиль к переговорам относительно репараций.