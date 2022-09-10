Польша призывает Германию и Израиль к переговорам относительно репараций

Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша планирует провести переговоры в Берлине о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны с участием представителей Израиля.

По его словам, половина поляков, которые погибли во Второй мировой войне, были гражданами еврейского происхождения.

«Польша — страна, которая понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него. Сначала мы обратимся к правительству ФРГ с дипломатической нотой. Мы также считаем неверными правовые анализы немцев, согласно которым Польша отказалась от репараций по соглашению с ГДР в 1953 году. В то время Советский Союз вынудил Польшу сделать это. Поляки не могли требовать компенсации от социалистического «братского народа»», — сказал Моравецкий.

Он также отметил, что если соответствующие переговоры не увенчаются успехом, Польша готова обратится в международные суды.

«Мы представим всему миру наш доклад, учитывающий не только человеческие и материальные потери, но и культурные ценности», — добавил польский премьер.

Как сообщал Курсор, Украина хочет добиться от российской федерации* военных репараций в размере не менее 300 млрд долларов США. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что Киев будет добиваться, чтобы Генассамблея Организации объединенных наций приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!