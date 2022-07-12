В Польше восстановили посла Израиля после дипломатической ссоры

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что посол его страны будет отправлен в Иерусалим уже в ближайшие дни.

Посол Израиля в Польше Яков Ливне вручил верительные грамоты президенту Польши Анджею Дуде.

Президент Ицхак Герцог поблагодарил Дуду за получение верительных грамот, назвав это «важным первым шагом к развитию израильско-польских отношений».

Дуда сказал Герцогу в телефонном разговоре на прошлой неделе, что Польша направит своего посла, чтобы вручить верительную грамоту в ближайшие дни. Во вторник президент Польши заявил, что он и Герцог сошлись на том, что пора вернуться к нормальным отношениям.

Напомним, что Израиль и Польша в прошлом году поссорились из-за польского законодательства о Холокосте. В июле 2021 года в Польше приняли закон, фактически запрещающий любую будущую реституцию наследникам имущества, захваченного нацистами во время Холокоста. Этот закон глава МИД Израиля Яир Лапид назвал антисемитским.

В следующем месяце Израиль отозвал своего посла в Варшаве для консультаций, и Лапид посоветовал послу Польши в Израиле остаться в отпуске на своей родине.

Ранее редакция Курсора сообщала, что у Лукашенко снова пригрозили Польше ракетными ударами.

Кроме того, наш сайт писал, что Польша будет лечить раненых украинских солдат.

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