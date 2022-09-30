МИД призвал израильтян с российским гражданством срочно покинуть рф

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

После того, как путин* подписал закон, угрожающий уголовным преследованием израильтянам с гражданством рф*, МИД Израиля выпустило заявление.

«Министерство иностранных дел Израиля обращает внимание общественности на то, что гражданин Израиля, который также имеет российское гражданство и въезжает, находится или будет оставаться на территории российской федерации, подпадает под действие законов и правил россии, включая решения относительно призыва граждан в российскую армию и возможности выезда с территории страны.

Гражданам Израиля, имеющим российское гражданство, предлагается учитывать эту информацию при планировании своих поездок и пребывания на территории россии», — говорится в заявлении МИД Израиля.

Об этом сообщил телеграм-канал Голос Израиля. «Надеемся не нужно никому объяснять что это означает. МИД вас спасать не будет», — отметили авторы.

Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» областей Украины. Россия запустила процесс аннексии Запорожской и Херсонской областей.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!