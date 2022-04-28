МИД призывает граждан Израиля немедленно покинуть Приднестровье

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и ограничением возможности оказывать помощь находящимся там израильтянам, МИД призывает граждан покинуть регион.

МИД Израиля заявил, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и ограничением возможности оказывать помощь находящимся там израильтянам, министерство призывает граждан Израиля как можно скорее покинуть эту территорию.

Также МИД призвал отменить любые поездки в Приднестровье в ближайшее будущее.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию на которой заявил, что США продолжал помогать Украине, в том числе поставлять вооружение, боеприпасы, а также предоставлять разведданные.

Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».