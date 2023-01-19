Глава МИД Саудовской Аравии обратился к Израилю с призывом в Давосе

Министр иностранных дел Саудовской Аравии надеется, что правительство Израиля увидит, что урегулирование конфликта с палестинцами отвечает его интересам.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в среду призвал новое правительство Израиля серьезно заняться урегулированием конфликта с Палестинской автономией (ПА), сообщает Reuters.

Принц Фейсал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что правительство Израиля посылает «некоторые сигналы, которые, возможно, не способствуют этому», но выразил надежду, что еврейское государство увидит, что урегулирование конфликта будет в интересах Израиля и всего региона.

В течение многих лет ходили слухи, что Израиль имеет закулисные связи с Саудовской Аравией, но саудовцы категорически опровергают их.

Саудовская Аравия объявила в июле, что воздушное пространство Королевства будет открыто для всех авиаперевозчиков, в том числе израильских, что привело к предположениям, что она присоединится к другим странам, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках соглашений Авраама.

Однако официальные лица Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что палестинское государство со столицей в восточном Иерусалиме является необходимым условием для нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ясно дал понять, что его цель — заключить мирное соглашение с Саудовской Аравией, которое «фактически положит конец арабо-израильскому конфликту».

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