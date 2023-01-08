Роналду и его девушка получили особую льготу от Саудовской Аравии

Сегодня в воскресенье были раскрыты новые подробности, доказывающие, как далеко Саудовская Аравия готова зайти ради Криштиану Роналду.

Оказывается, законы страны разрешают сожительство между женщиной и мужчиной только в том случае, если они состоят в браке. Отсюда возникла проблема: Роналду и его партнерша Джорджина Родригес не заключили брак.

Поэтому на политическом уровне было принято решение, что Роналду будет предоставлено специальное разрешение на проживание с Джорджиной в одном доме, вопреки обычным законам страны.

По сообщению испанского международного информационного агентства EFE, местные власти намерены «закрывать глаза» на совместную жизнь Роналду и Родригес.

Анонимный адвокат рассказал EFE: «Хотя законы королевства по-прежнему запрещают сожительство без брачного контракта, власти в последнее время стали закрывать на это глаза и больше никого не преследуют».

«Хотя эти законы используются, когда есть проблема или преступление», — сказал он. На своей пресс-конференции Роналду сказал: «Я так горжусь тем, что принял это важное решение в своей жизни. В Европе моя работа закончена. Я выиграл все, и теперь это новый вызов». «У меня было много возможностей в Европе, Бразилии, Австралии, США и даже Португалии, многие клубы пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу», — сказал он.

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