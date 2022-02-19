МИД в очередной раз призвал израильтян покинуть Украину

Завтра с 10.00 до 14.00 посольство в Киеве будет открыто в экстренном режиме и будет предоставлять проездные документы нуждающимся в этом гражданам.

По итогам оценки ситуации, проведенной сегодня в министерстве иностранных дел Израиля, а также серии консультаций гендиректора МИД Алона Ушпиза с соответствующими сторонами на Мюнхенской конференции, и последних событий на востоке Украины, министерство иностранных дел повторяет свой призыв к гражданам Израиля немедленно покинуть Украину.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Израиля.

В целях оказания помощи гражданам Израиля МИД решил на этом этапе оставить посла Михаэля Бродского и сотрудников посольства в Киеве, а завтра (воскресенье) в порядке исключения открыть консульский отдел при посольстве для предоставления проездных документов нуждающимся в этом гражданам.

МИД Израиля следит за развитием событий, а также за решениями Соединенных Штатов и Великобритании эвакуировать свои посольства в Киеве и перевести их во Львов, стремясь обеспечить безопасность послам Государства Израиль в Украине одновременно с обслуживанием израильских граждан.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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