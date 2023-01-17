МИД выступил с призывом к Папе Римскому, главам ООН и Красного Креста

Во внешнеполитическом ведомстве призвали международные институции срочно принять меры для освобождения израильских гражданских лиц и тел погибших солдат ЦАХАЛа, находящихся в плену у ХАМАСа.

Министерство иностранных дел Израиля направило письмо видным руководителям международных организаций. Внешнеполитическое ведомство просит срочно принять меры для освобождения израильских гражданских лиц и тел погибших солдат ЦАХАЛа, находящихся в плену у террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом информирует The Times of Israel.

Письмо было направлено Папе Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер, генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу и другим высокопоставленным должностным лицам ООН.

Это произошло на следующий день после того, как ХАМАС выпустил видео, якобы показывающее пленника Аверу Менгисту. Позже премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль считает видео аутентичным.

Министерство призывает международных лидеров осудить ХАМАС, отмечая, что Менгисту более восьми лет содержится под стражей «с грубыми нарушениями международного гуманитарного права, без предоставления информации о состоянии его здоровья и без предоставления ему какой-либо возможности связаться с семьей или встретиться с близкими или представителями Красного Креста».

Кроме того, отмечается, что, помимо Менгисту, ХАМАС удерживает мирного жителя Хишама аль-Сайеда — палестинская террористическая группировка также опубликовала кадры, на которых он находится в плену, а также удерживает тела солдат ЦАХАЛа Хадара Голдина и Орона Шауля.

В заявлении МИД отмечается, что Папа Франциск в прошлом месяце встретился с семьями четырех пленников и пообещал помочь вернуть их.

Как сообщал Курсор, видео, опубликованное террористами ХАМАСа, которое якобы содержит видеообращение израильтянина, взятого в плен в 2014 году, вероятно, является подлинным, считают израильские военные, но семья этого человека не уверена, что это на самом деле он.

Ранее Курсор информировал о том, что террористическая организация ХАМАС в понедельник, 16 января, опубликовала первые документы гражданина Израиля Аверы Менгисту, который удерживается ХАМАСом с 2014 года.

На видео слышно, как Менгисту говорит: «Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?»