МИД выступил с заявлением относительно поездок в Перу

Внешнеполитическое ведомство рекомендует находящимся в Перу гражданам Израиля избегать массовых собраний и не посещать места, где в это время проходят демонстрации.

В свете последних политических событий в Перу и объявления чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел выступило со специальным заявлением к израильтянам.

Об этом сообщает портал Walla.

В частности, МИД рекомендует находящимся в Перу гражданам Израиля избегать массовых собраний, не посещать места, где в это время проходят демонстрации, а также внимательно следить за сообщениями СМИ и внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что в некоторых районах страны, особенно в провинции Куско и в районе Мачу-Пикчу, существуют блокпосты, ограничивающие движение транспорта, поскольку железнодорожная система и некоторые аэропорты не работают.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Израиля, которые планируют приехать в Перу, быть особенно осторожными и быть в курсе ситуации на месте», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, израильские компании PassportCard и Magnus объявили о проведении спасательной операции в Перу для одной группы израильтян, застрявших в Перу на фоне общенациональных протестов в южноамериканской странt.

Миссия будет стремиться переместить израильтян, застрявших в перуанском городе Агуас-Кальентес, в юго-восточный город Куско. Им предстоит преодолеть 73-километровый путь.

Известно, что сейчас в Перу находятся сотни израильских туристов. Вследствие массовых протестов уже погибли более 20 человек, возникли серьезные перебои в работе транспорта, закрылись аэропорты и остановились некоторые железнодорожные линии.

По словам израильской туристки Ревиталя Виницкой, ее запланированный на 15 декабря рейс отменили. Она прибыла в аэропорту и увидела, что тот закрылся.

«Мы очень надеемся на лучшее. Я пошла в офис авиакомпании, потому что они не отвечают на телефонные звонки. Они не знают английского, говорят по-испански, и поговорить не с кем. В последние несколько дней я связалась с посольством в Перу, чтобы узнать, что ожидается. В основном они говорили нам подождать, потому что они сами не знают», ‒ поделилась она.

Чуть ранее стало известно, что два члена кабинета министров Перу подали в отставку, а именно министр образования Патрисия Корреа и министр культуры Хаир Перес. Они аргументировали свои решения гибелью людей во время беспорядков, что «не имеет оправдания». По словам Корреа, «государственное насилие не может быть непропорциональным и приводить к смерти».

Отметим, что 7 декабря этого года президент Перу Педро Кастильо распустил Конгресс Перу после попытки импичмента со стороны законодательного органа, немедленно ввёл комендантский час, сформировал чрезвычайное правительство и созвал учредительное собрание. Это было признано госпереворотом и стало началом масштабных протестов