Михаэль Бен-Давид планирует отказаться от участия в Евровидении-2022

Ранее сообщалось, что певец Михаэль Бен-Давид представит Израиль на Евровидении в 2022 году. Представлять еврейское государство на международном конкурсе он должен был с песней «I.M».

25-летний Михаэль Бен-Давид, победивший в национальном отборе и получивший право представлять Израиль на 66-м конкурсе «Евровидение», рассматривает возможность снятия с конкурса.

Причиной такого шага, как говорят, стало недовольство певца профессионализмом группы, готовящейся к конкурсу. Эту информацию подтвердил источник, близкий к Бен-Давиду, который присутствовал на рабочей встрече.

Ранее сообщалось, что на следующий день после победы в «Х-факторе», которая обеспечила ему право представлять Израиль на Европейском песенном конкурсе, мэр Лода Яир Равиво связался с телеканалом «Решет» и попросил перепроверить результаты.

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