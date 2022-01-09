Канье Уэст официально представил новую девушку

Совсем недавно Канье Уэст расстался со своей женой Ким Кардашьян и хотел вернуть её, а на днях официально вышел в свет с новой девушкой.

Пара Кардашьян и Уэста была самой яркой и стильной среди звезд шоу-бизнеса и многие поклонники были разочарованы, когда узнали о их разводе.

Не смотря на уговоры Канье вернуться назад, Ким все таки подала на развод и завела новый роман. Уэст также не остался один и на днях представил свою новую девушку. Избранницей известного репера и дизайнера стала актриса Джулия Фокс.

Пара уже сходила на несколько свиданий и даже сделала совместную фотосессию. Предлагаем посмотреть фотографии, а также познакомиться ближе с новой девушкой Уэста.

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Канье стал стилистом этой импровизированной фотосессии в отеле.

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Также пара сделала красивые совместные снимки, которые уже облетели сеть.

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Джулия актриса, однако, громких проектов в её карьере еще не было, но роман с Канье точно даст ей мощный толчок.

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