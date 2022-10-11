Соглашение о морской границе: в Ливане озвучили новое заявление

Ведущий переговорщик от Ливана Элиас Бу Сааб сказал агентству Рейтер, что окончательный проект сделки «учитывает все требования Ливана».

Ливан получил окончательный проект соглашения о морской границе с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов, и ведущий переговорщик от Ливана Элиас Бу Сааб сказал агентству Рейтер, что проект удовлетворяет всем требованиям Ливана и может в скором времени привести к соглашению.

«Если все пойдет хорошо, усилия Амоса Хохштейна могут в скором времени привести к исторической сделке», — сказал Бу Сааб.

«Мы получили окончательный проект несколько минут назад. Ливан почувствовал, что он учитывает все требования Ливана, и мы считаем, что другая сторона должна чувствовать то же самое», — добавил он.

«Мы работаем день и ночь, чтобы добиться этого, — заявили Al Arabiya English американский посредник Амос Хохштейн и еще один высокопоставленный чиновник Госдепартамента . — Мы так близки».

Советник по национальной безопасности Израиля доктор Эяль Хулата сказал: «Все наши требования были выполнены. Изменения, которых мы требовали, были внесены. Мы защищали интересы безопасности Израиля. Мы находимся на пути к историческому соглашению».

Ранее мы писали о том, кто выиграет спор о морских границах: Израиль или Ливан.