Выгодно для обеих сторон: Ганц оценил сделку о морских границах с Ливаном

В ближайшее время условия израильско-ливанского соглашения станут известны населению, но уже сейчас Ганц сказал: «Мы не уступили ни миллиметра в вопросах безопасности».

Во время посещения штаб-квартиры Северного командования в Цфате министр обороны Бени Ганц сообщил, что детали сделки будут предоставлены общественности «на условиях прозрачности».

Министр обороны заявил, что новое соглашение о морской границе с Ливаном «честно и справедливо для обеих сторон».

Ганц заявил, что Израиль «заинтересован, чтобы ливанский сосед был стабильным и процветающим».

По его словам, оборонное ведомство проверило, чтобы соглашение отвечало всем требованиям безопасности.

«Мы не уступили и не уступим ни миллиметра в вопросах безопасности», — подчеркнул Ганц.

Глава минобороны также сказал, что соглашение стремительно продвигается, «несмотря на угрозы террористической группировки Хизбаллы, которая пыталась саботировать процесс».

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид сделал важное заявление об «историческом достижении». Премьер-министр Яир Лапид созовет завтра министерский комитет по делам национальной безопасности, после чего состоится специальное заседание кабинета.

Также известно, что источники оценили, наложит ли Беннет вето на соглашение о морской границе с Ливаном. «Он примет решение после того, как увидит окончательное соглашение и выслушает все органы безопасности», — говорят в офисе Беннета.

Напомним, мы информировали, что в США заявили, что Хизбалла может использовать тактику россии с иранскими дронами.