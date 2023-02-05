Михаэли выступила на демонстрации: Коалиция хочет дать женщинам еще меньше прав

По словам политика, «мы на это не пойдем».

Лидер партии «Авода» и бывший министр Мейрав Михаэли выступила на демонстрации женских организаций сегодняшним вечером в Бхиме.

Об этом сообщает Maariv.

По словам политика, даже сейчас в нашей стране отсутствует равенство между мужчинами и женщинами.

«Но эта коалиция, состоящая почти исключительно из мужчин, хочет дать женщинам еще меньше прав. Меньше прав на наши тела, на насилие по отношению к нам, на нашу зарплату, на наши возможности в жизни. Мы на это не пойдем, женщины пришли сюда сказать, что нашу демократию и равенство у нас не отнять», – сказала Михаэли.

Это не первое критическое замечание, высказанное лидеров «Аводы» в адрес нового правительстве. Так, она недавно прокомментировала конфликт касаемо демонтажа аванпоста в Иудее и Самарии.

«Сумасшедшее и крайнее правительство наносит ущерб безопасности Израиля. Правая рука не знает, что делает более крайняя правая рука. Смотрич против Галанта и Нетаниягу, как обычно, медлят, не управляют собой, они явно не способны управлять страной», – заявила она.

Также «Курсор» сообщал, что министр юстиции Ярив Левин ответил президенту Ихцаку Герцогу на его призыв замедлить пересмотр судебной реформы, чтобы достигнуть компромисса. По его словам, «законодательство не будет заморожено ни на минуту».

Он утверждает, что готов к диалогу, «который может принести пользу и улучшить некоторые предложения». В то же время Левин считает, что в нынешнем Кнессете нет ни одного ответственного оппозиционного политика.

Помимо этого министра юстиции возмущает деятельность прокурора Гали Бахарав-Миару, представившей юридическое заключение, посвященное тому, почему она против планов Левина. По его мнению, прокурор препятствует судебной реформе, поддавая критике все предложения.