Назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу

По информации СМИ, коалиционные переговоры продолжались до полуночи, в итоге «был достигнут прогресс».

Приведение к присяге нового правительства назначенного премьер-министра Биньямина Неианиягу назначена на 11:00 утра в четверг, 29 декабря.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает парламентский корреспондент Дафна Лиэль.

«Переговоры Нетаниягу с флагом Торы продолжались до полуночи. Был достигнут прогресс. Депутатам Кнессета сообщили, что приведение к присяге состоится в четверг в 11:00», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что успешно сформировал свое следующее правительство, которое, как ожидается, станет самой правой администрацией в истории еврейского государства.

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