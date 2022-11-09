Минэкономики предостерегает израильтян от использования чистящих средств популярного бренда

11:53, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Минэкономики предупреждает: эти средства могут вызвать серьезные ожоги.

Ответственный за стандартизацию в министерстве экономики и промышленности предостерегает население от использования двух чистящих средств производства компании «יהלום»: литр отбеливателя — SNOW и литр средства с соляной кислотой — SNOW.

Первый продукт — отбеливатель 1 литр — SNOW, штрих-код 7290008427715, в ходе проверки было установлено, что продукт не соответствует требованиям применимого к нему официального израильского стандарта TI 261. Тип риска: серьезные ожоги и опасность проглатывания среди детей.

Было обнаружено, что отсутствует закрывающий механизм, препятствующий открытию продукта детьми при необходимости.

Второй продукт — соляная кислота 1 литр SNOW, штрих-код 7290008427586, в ходе проверки было установлено, что продукт не соответствует требованиям применимого к нему официального израильского стандарта TI 2302.

Тип опасности: тяжелые ожоги и опасность проглатывания у детей.

Установлено отсутствие закрывающего механизма, препятствующего открытию продукта детей по мере необходимости. Также нет указаний по технике безопасности и указания фактора риска: «вызывает ожоги».

Фото продукции:

Согласно заявлению министерства, продукты могут вызвать сильные ожоги и риск проглатывания у детей.

Тем, кто купил товары на фотографиях, предлагается немедленно прекратить их использование и вернуть в магазин, где они были приобретены. Продажа в магазинах строго запрещена! Предприятия и продавцы продукции должны прекратить их продажу и немедленно уведомить Администрацию по стандартизации по электронной почте: [email protected] или по телефону: 074-7502300.

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