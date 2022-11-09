Минэкономики предостерегает израильтян от использования чистящих средств популярного бренда

Ответственный за стандартизацию в министерстве экономики и промышленности предостерегает население от использования двух чистящих средств производства компании «יהלום»: литр отбеливателя — SNOW и литр средства с соляной кислотой — SNOW.

Первый продукт — отбеливатель 1 литр — SNOW, штрих-код 7290008427715, в ходе проверки было установлено, что продукт не соответствует требованиям применимого к нему официального израильского стандарта TI 261. Тип риска: серьезные ожоги и опасность проглатывания среди детей.

Было обнаружено, что отсутствует закрывающий механизм, препятствующий открытию продукта детьми при необходимости.

Второй продукт — соляная кислота 1 литр SNOW, штрих-код 7290008427586, в ходе проверки было установлено, что продукт не соответствует требованиям применимого к нему официального израильского стандарта TI 2302.

Тип опасности: тяжелые ожоги и опасность проглатывания у детей.

Установлено отсутствие закрывающего механизма, препятствующего открытию продукта детей по мере необходимости. Также нет указаний по технике безопасности и указания фактора риска: «вызывает ожоги».

Фото продукции:

הממונה על התקינה מזהיר את הציבור משימוש בשני מוצרי ניקיון של חברת "יהלום תעשיות חומרי ניקוי בע"מ" ח.פ 512537457, שפרטיהם בתמונה המצורפת.

סוג הסיכון: כוויות חמורות וסכנת בליעה בקרב ילדים.

למידע נוסף: https://t.co/sfHiXRb0J3 pic.twitter.com/svmTodLLNJ — משרד הכלכלה והתעשייה (@misrad_calcala) November 9, 2022

אזהרה לציבור: 2 מוצרי ניקיון SNOW המיוצרים ע״י "יהלום תעשיות חומרי ניקוי"

נמצאו כי אינם עומדים בתקן הישראלי ועלולים לגרום לכוויות חמורות.

המוצרים הם אקונומיקה וחומצת מלח (ליטר) יש להפסיק את השימוש בהם ולהחזיר אותם לבית העסק ממנו נרכשו. המכירה בחנויות אסורה בהחלט!@Now14Israel pic.twitter.com/47FPsKy0Y1 — מורן סקיטל • Moran Skital (@moranskital) November 9, 2022

Согласно заявлению министерства, продукты могут вызвать сильные ожоги и риск проглатывания у детей.

Тем, кто купил товары на фотографиях, предлагается немедленно прекратить их использование и вернуть в магазин, где они были приобретены. Продажа в магазинах строго запрещена! Предприятия и продавцы продукции должны прекратить их продажу и немедленно уведомить Администрацию по стандартизации по электронной почте: [email protected] или по телефону: 074-7502300.

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