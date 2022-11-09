Минэкономики предостерегает израильтян от использования чистящих средств популярного бренда

Ответственный за стандартизацию в министерстве экономики и промышленности предостерегает население от использования двух чистящих средств производства компании «יהלום»: литр отбеливателя — SNOW и литр средства с соляной кислотой — SNOW.
Первый продукт — отбеливатель 1 литр — SNOW, штрих-код 7290008427715, в ходе проверки было установлено, что продукт не соответствует требованиям применимого к нему официального израильского стандарта TI 261. Тип риска: серьезные ожоги и опасность проглатывания среди детей.
Было обнаружено, что отсутствует закрывающий механизм, препятствующий открытию продукта детьми при необходимости.
Второй продукт — соляная кислота 1 литр SNOW, штрих-код 7290008427586, в ходе проверки было установлено, что продукт не соответствует требованиям применимого к нему официального израильского стандарта TI 2302.
Тип опасности: тяжелые ожоги и опасность проглатывания у детей.
Установлено отсутствие закрывающего механизма, препятствующего открытию продукта детей по мере необходимости. Также нет указаний по технике безопасности и указания фактора риска: «вызывает ожоги».
Фото продукции:
Согласно заявлению министерства, продукты могут вызвать сильные ожоги и риск проглатывания у детей.
Тем, кто купил товары на фотографиях, предлагается немедленно прекратить их использование и вернуть в магазин, где они были приобретены. Продажа в магазинах строго запрещена! Предприятия и продавцы продукции должны прекратить их продажу и немедленно уведомить Администрацию по стандартизации по электронной почте: [email protected] или по телефону: 074-7502300.
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