Минэкономики приуменьшает количество смертельных случаев на стройках — СМИ

Управление по технике безопасности опубликовало отчет, из которого следует, что число погибших на стройках рабочих сократилось в минувшем году более чем на четверть.

Министерство экономики пытается приуменьшить размах катастрофы в области безопасности на израильских стройках.

Об этом говорится в материале портала Israel Info.

Отмечается, что управление по технике безопасности опубликовало на этой неделе отчет, из которого следует, что число погибших на стройках рабочих сократилось в минувшем году более чем на четверть — на 28%.

Отдел констатирует, что за 2022 год на стройплощадках погибли 23 рабочих, что на 9 меньше, чем в 2021 году.

Израильские издания опровергают эти данные. Так, Haaretz насчитала за прошлый год 36 погибших строителей, а в предыдущем году 37. Чудесным образом 13 погибших в отчет не попали.

Также грешат подсчеты министерства по жертвам аварий во всем хозяйстве. В отчете говорится о 50 погибших, а по подсчетам «Группы по борьбе с авариями в строительстве и индустрии» их было в прошлом году 73. Чиновники министерства почему-то не включили в список погибших на стройках и предприятиях за «зеленой чертой», пострадавших от транспортных средств, в том числе на стройплощадках.

«Тем временем портал Давар сравнил показатель летальных аварий на стройках на 100 тысяч работников с данными организации «Кав ле-овед», и здесь тоже министерство приуменьшает показатели. У министерства выходит 7 на 100 тысяч, а у организации 12. Министерству захотелось приблизиться к европейскому показателю (5 на 100 тысяч), не делая никаких усилий», — говорится в материале.

Также в отчете сказано, что в 2022 году понизилось число обвинительных заключений, поданных против нарушителей техники безопасности во всех отраслях хозяйства. В прошлом году их было всего 5, в 2021 году 7, в 2020 году 12, а в 2019 — 29.

Снизилось и число приказов об остановке работы из-за нарушений правил безопасности: с 3656 в 2021 году до 2534. Это несмотря на то, что — как утверждают авторы отчета — число случаев инспекций министерства на объектах увеличилось на 3,4%. Между тем, по данным СМИ, число инспекторов за последние два года уменьшилось с 90 до 70.

Как сообщал Курсор, накануне 36-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести из-за того, что упал в канаву с высоты около двух метров во время работы на строительной площадке возле Северного железнодорожного вокзала в Рош-ха-Аине.

Парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.

Ранее Курсор писал о том, что на рабочего в Мигдаль а-Эмек упал тяжелый груз.