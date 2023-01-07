Рабочий получил травмы, упав в канаву в Рош-ха-Аине

36-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести из-за того, что упал в канаву с высоты около двух метров во время работы на строительной площадке возле Северного железнодорожного вокзала в Рош-ха-Аине.

Об этом сообщает Maariv.

Парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.

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