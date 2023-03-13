Минфин хочет обложить новым налогом пенсионные сбережения израильтян

Министерство финансов Израиля намерено обложить новым непрямым налогом пенсионные сбережения граждан.
Об этом сообщает 12 канал ИТВ.
Представители ведомства хотят внести в текст закона о государственном регулировании на 2023-2024 годы, принимаемому вместе с бюджетом Израиля, пункт, согласно которому, будет отменено намеченное на 2025 год увеличение не облачающейся налогом части пенсии.
Отмечается, что часть будущей накопительной пенсии, которая не облагается налогом, поступательно растет с 2012 года, когда она составляла 43,5 процента от общей суммы.
Ежегодный экономический эффект для госбюджета в этом случае составит 700 млн шекелей, которые будут выплачиваться в качестве непрямого налога на пенсии.
К примеру, при расширении необлагаемой налогом части пенсии в размере 10 тысяч шекелей она должна была вырасти на 192 шекеля в месяц, 2.304 шек в год; при пенсии в 15.000 шекелей – 274 шек в месяц, 3.288 в год и т.д.
Минфин утверждает, что вводит налог на пенсионные накопления обеспеченной части населения, которая получает высокие доходы и после завершения активной трудовой деятельности.