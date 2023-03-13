Минфин хочет обложить новым налогом пенсионные сбережения израильтян

14:02, Сегодня
Новости Израиля, Экономика
шекели деньги фото
Фото: Pixabay

В ведомстве отметили, что вводят налог на накопления обеспеченной части населения, которая получает высокие доходы.

Министерство финансов Израиля намерено обложить новым непрямым налогом пенсионные сбережения граждан.

Об этом сообщает 12 канал ИТВ.

Представители ведомства хотят внести в текст закона о государственном регулировании на 2023-2024 годы, принимаемому вместе с бюджетом Израиля, пункт, согласно которому, будет отменено намеченное на 2025 год увеличение не облачающейся налогом части пенсии.

Отмечается, что часть будущей накопительной пенсии, которая не облагается налогом, поступательно растет с 2012 года, когда она составляла 43,5 процента от общей суммы.

Ежегодный экономический эффект для госбюджета в этом случае составит 700 млн шекелей, которые будут выплачиваться в качестве непрямого налога на пенсии.

К примеру, при расширении необлагаемой налогом части пенсии в размере 10 тысяч шекелей она должна была вырасти на 192 шекеля в месяц, 2.304 шек в год; при пенсии в 15.000 шекелей – 274 шек в месяц, 3.288 в год и т.д.

Минфин утверждает, что вводит налог на пенсионные накопления обеспеченной части населения, которая получает высокие доходы и после завершения активной трудовой деятельности.

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