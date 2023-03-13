Минфин хочет обложить новым налогом пенсионные сбережения израильтян

В ведомстве отметили, что вводят налог на накопления обеспеченной части населения, которая получает высокие доходы.

Министерство финансов Израиля намерено обложить новым непрямым налогом пенсионные сбережения граждан.

Об этом сообщает 12 канал ИТВ.

Представители ведомства хотят внести в текст закона о государственном регулировании на 2023-2024 годы, принимаемому вместе с бюджетом Израиля, пункт, согласно которому, будет отменено намеченное на 2025 год увеличение не облачающейся налогом части пенсии.

Отмечается, что часть будущей накопительной пенсии, которая не облагается налогом, поступательно растет с 2012 года, когда она составляла 43,5 процента от общей суммы.