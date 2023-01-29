В Израиле отменили налог на одноразовую посуду

Министр финансов Смотрич уже заявил, что выполнил свое предвыборное обещание и призвал покупателей контролировать выполнение владельцами магазинов и торговых сетей постановления правительства.

Правительство в воскресенье, 29 января, утвердило отмену налога на одноразовую посуду.

Об этом сообщает портал Детали.

Как известно, налог на пластиковую и бумажную посуду был введен в ноябре 2021 года правительством Нафтали Беннета.

В связи с отменой налога министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что выполнил свое предвыборное обещание и призвал граждан проверять при покупке товаров, что владельцы магазинов и торговых сетей выполнили постановление правительства.

«Борьба с дороговизной жизни — это наше общая задача», — подчеркнул Смотрич.

Налог на пластиковую посуду составлял 11 шекелей за килограмм и 3,3 шекеля за килограмм одноразовой посуды, сделанной из бумаги и содержащей пластик. Против отмены этого налога высказывались представители оппозиционных партий и экологи.

Как сообщал Курсор, ранее на этой неделе министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал распоряжение об отмене налога на сладкие напитки. Налог был введен предыдущим правительством для «пропаганды здорового образа жизни», а также как дополнительный способ пополнения казны. В ультраортодоксальных кругах восприняли появление данного налога как удар по ним.

Распоряжение министра предлагает отменить закупочный налог на сладкие напитки в расчете на то, что это снизит конечную цену продукции для потребителя.

До этого Курсор информировал о том, что налог на одноразовую пластиковую посуду и столовые приборы, а также налог на сладкие напитки, введенный предыдущим правительством, будут отменены. Об этом 1 января, в ходе встречи со своими новыми подчиненными заявил назначенный министр финансов Бецалель Смотрич.

Также Курсор писал о том, что налог на одноразовую посуду эффективен и даже долговечен. Об этом свидетельствуют данные Stornext. Так, в период с ноября 2021 года (дата вступления в силу налога) до октября 2022 года использование одноразовой посуды сократилось в среднем примерно на 36%.