Минфин: Те, кто выйдет против реформы, не получат зарплат

В Министерстве финансов объявили, что работники, решившие участвовать в забастовке против судебных реформ в Израиле, не получат оплаты.

Об этом сообщает Kikar.

В преддверии ожидаемой в понедельник на следующей неделе забастовки против правовой реформы министра юстиции Ярива Левина лицо, отвечающее за заработную плату и трудовые соглашения в Министерстве финансов, сегодня вечером официально объявило, что работники, решившие участвовать в протестах, не получат оплаты. Они должны будут использовать ее из ежегодных отпускных дней или начисляемых им больничных дней.

«После различных публикаций в СМИ относительно намерений провести акции протеста, которые будут проявляться в отсутствие на работе, ниже, во избежание сомнений, приводятся обновленные инструкции по этому вопросу, которые отражают информированную основу в трудовом праве: Заработная плата не выплачивается работнику, который будет отсутствовать на работе или воздерживаться от выполнения своей работы», – сказано в разъяснительном письме Управления заработной платы.

В ряде других организаций объявили, что они не примут участия в политической забастовке.

«В свете запросов сотрудников я хотел бы уточнить, что Организация работников аэрокосмической промышленности не будет принимать участие в забастовке, целью которой является политический протест правых или левых и не связанный с прямым нарушением прав трудящихся», – написал секретарь Организации работников аэрокосмической промышленности Яир Кац.

Чиновники Гистадрута, принадлежащие к левым, намерены поощрять рабочих к забастовке, хотя в настоящее время Гистадрут не принимает участия в забастовке.

Также «Курсор» сообщал, что возле дома Нетаниягу начался протест.