Министерство энергетики инвестирует 8 млн шекелей в зарядные станции для электромобилей

Правительство заинтересовано в развитии инфраструктуры для обслуживания электромобилей, поэтому оно инвестирует 8 миллионов шекелей для размещения сети зарядных станций по всему Израилю.

Правительство способствует использованию электромобилей — Министерство энергетики инвестирует 8 миллионов шекелей в расширение размещения зарядных станций для электромобилей в общественных местах по всей стране.

Финансирование будет использовано для строительства станций медленной зарядки (AC) на муниципальных парковках. Этот шаг министерства является продолжением тендеров на кампанию поддержки строительства зарядных станций, в рамках которой уже было выделено 30 миллионов шекелей на строительство около 2 500 зарядных станций — они должны быть установлены к середине 2022 года.

Позже в этом году министерство, как ожидается, объявит еще два призыва с общим бюджетом в 16 миллионов шекелей, чтобы поддержать создание высокоскоростных и сверхвысокоскоростных (DC) зарядных станций по всей стране.

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