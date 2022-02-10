Израиль передает самолеты F-16, выведенные из строя, обратно в США

Стало известно, что израильские ВВС передают обратно самолеты F-16, выведенные из строя во время эксплуатации, обратно в США, где они будут использоваться в качестве тренажеров.

Сообщается, что израильские ВВС возвращают в США самолеты F-16, выведенные из строя во время службы. Известно, что в США непригодная для полетов военная техника еще послужит доброму делу в качестве тренажеров для обучения новых пилотов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль по-русски», который поделился фото с погрузкой самолета.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и США планируют вернуться в ЮНЕСКО.

США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним.

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