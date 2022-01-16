Резервисты тренируются для войны с «Хизбаллой», несмотря на высокие показатели COVID-19 в ЦАХАЛе

Учения, которые имитировали следующую возможную военную кампанию против «Хизбаллы», бросили вызов не только солдатам, но и их командирам.

Всего за несколько дней до того, как ЦАХАЛ отменил военную подготовку резервистов из-за всплеска коронавирусной инфекции, 55-я бригада десантников неожиданно провела крупномасштабные учения, имитирующие войну с «Хизбаллой» , вдоль северной границы страны.

Об этом сообщает jpost.com.

Учения проходили в долине реки Иордан, в то время как 250 резервистов 66-го батальона несли боевое дежурство на Западном берегу. В ходе учений войска проверяли свои возможности как днем, так и ночью, в условиях боевых действий в городских условиях, а также на открытой местности. К войскам также присоединились танки и вертолеты, когда они маршировали от одной целевой точки к другой.

Учения, которые имитировали следующую возможную военную кампанию против «Хизбаллы», бросили вызов не только солдатам, но и их командирам, чтобы как можно лучше подготовить их к следующей войне. Хотя не все резервисты пережили войну, многие из них участвовали в операции «Защитный край» в 2014 году, а некоторые офицеры принимали участие во Второй ливанской войне.

Ранее Курсор сообщал, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан.

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