Министерство сельского хозяйства выступило с важным предупреждением к израильтянам

Министерство сельского хозяйства предостерегает израильтян от привоза «четырех видов растений» из-за границы на Суккот.

Министерство сельского хозяйства предупредило израильтян в среду, что им не следует импортировать «четыре вида» из-за границы на Суккот.

К четырем видам относятся лулав (пальмовая ветвь), хадас (мирт), арава (ива) и этрог (цитрон). Все четыре используются для благословения Сукки во время праздника Суккот.

Причиной такого решения министерства является страх перед вторжением вредителей, которые могут негативно повлиять и нанести вред местному израильскому сельскому хозяйству.

В настоящее время запрещено ввозить фрукты и овощи в Израиль через пограничные переходы без разрешения. Однако есть исключение: каждый пассажир должен привезти в страну один этрог. Остальные виды нельзя ввозить в Израиль из опасения, что они заражены вредителями, которые могут нанести вред местному сельскому хозяйству, и поэтому будут конфискованы при въезде в страну.

Министерство также запустило кампанию «Тролль в тележке» по борьбе с ввозом овощной продукции в Израиль из-за границы.

В преддверии праздников месяца Тишрей по еврейскому календарю инспекционные службы министерства сельского хозяйства усилили меры безопасности на пограничном контроле в свете растущего числа попыток частных лиц ввезти четыре вида в Израиль. Министерство в этом году проводит информационную кампанию против любых попыток контрабанды под лозунгом «Убедитесь, что в вашей тележке нет тролля».

Однако в качестве компенсации пассажирам, которые привезли «четыре вида» и которые были конфискованы, министерство сельского хозяйства бесплатно предоставит им личный набор лулава, хадаса, аравы и этрога, которые все были выращены в Израиле.

Курсор писал, что во время Суккота движение поездов будет увеличено.