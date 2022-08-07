Министерство социального обеспечения обнародовало важную информацию для израильтян

Министерство социального обеспечения и социальной защитыпровело оценку ситуации с южным округом министерства, а также с директорами и руководителями управлений социальных служб в населенных пунктах, которые находятся в пределах 40 км от границы с Сектором Газа. Министерство передало первоначальный чрезвычайный бюджет каждому местному органу власти вблизи Газы на случай непредвиденных событий и особых потребностей.

В то же время министерство задействовало центры экстренной помощи в других районах страны, которые готовы принять тысячи эвакуированных из числа граждан, находящихся в ведении министерства, если это будет необходимо. Летний лагерь с 61 ребенком и 25 сотрудниками уже был эвакуирован из молодежной деревни в окрестностях Газы в молодежную деревню Бен-Шемен.

Меир Коэн, министр социального обеспечения и социальной защиты, сказал: «Мы помогаем всем властям в пограничных с Газой районахпомогать жителям, которые в этом нуждаются, и даже выделиличрезвычайный бюджет для отделов социальных служб. Сила тыла является критическим элементом в концепции безопасности Израиля и благосостояния. Социальные службы играют центральную роль в укреплении тыла. Они будут продолжать помогать населению до тех пор, пока не будет восстановлен мир и безопасность в регионе».

Сигаль Моран, генеральный директор Министерства социального обеспечения и социальной защиты, сообщил: «С началом операции мы активировали режим ЧС и подготовили наши центры в других регионах страны к приему жителей из учреждений близлежащих к Газе районов по мере необходимости. Жители, попавшие в беду, могут обратиться в центры социальной защиты, на горячие линии местных органов власти или на горячую линию министерства 118 и получить немедленный ответ».

• Горячая линия Министерства по номеру 118 доступна в любое время суток для предоставления информации и помощи жителям юга в дополнение к горячим линиям центров психологической поддержки и горячим линиям местных властей.

Дополнительные телефоны:

Сдерот — 08-6611140 или 08-6611150

Эшколь — 08-9965264

Ашкелон — *2452

Сдот—Негев 08-9941091

Хоф Ашкелон 086775598

Шаар а-Негев 051-2266275

Мерхав Нетивот — 055-3063863

Напомним, что ЦАХАЛ опубликовал промежуточные итоги операции «Рассвет».