ЦАХАЛ опубликовал промежуточные итоги операции «Рассвет»

ЦАХАЛ сообщил о результатах и успехах операции против Исламского джихада «Рассвет». Уничтожены главные лидеры джихада. При этом из Газы было выпущено около 585 ракет, из которых 97 процентов уничтожил «Железный купол».

ЦАХАЛ опубликовал промежуточные итоги операции «Рассвет».

Информацию сообщил ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается о следующем:

• Атаковано 139 целей «Исламского джихада»

• Террористы запустили 585 ракет по Израилю.

• 97% из них сбил «Железный купол»

• 115 ракет запущенных арабскими террористами упали в Газе по своим же жителям арабам.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

Напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.