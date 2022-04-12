Министерство туризма предлагает авиакомпаниям льготы для полетов в Эйлат

Инициатива предлагает авиационным компаниям получить финансовую поддержку для выполнения рейсов из Европы в аэропорт Рамон в предстоящем зимнем сезоне с надеждой привлечь больше туристов из-за рубежа.

Об этом сообщает Israel National News.

Каждая авиакомпания, выполняющая прямой рейс в аэропорт Рамон, получит субсидию в размере 60 евро на пассажира. Авиакомпания имеет право на субсидию на выполнение не более 75 рейсов в неделю из одного и того же аэропорта с 1 сентября 2022 г. по конец мая 2023 г. (за исключением праздничных периодов с 9 по 16 октября 2022 г. и с 5 по 13 апреля 2023 г.)

Директива о полетах касается финансовой помощи, предоставляемой Министерством туризма Израиля для поддержки авиакомпаний и операторов, желающих выполнять рейсы в зимний сезон из Европы в Эйлат. Курортный город, который в значительной степени зависит от въездного туризма, серьезно пострадал от пандемии. Министерство позиционирует Эйлат и юг Израиля как место отдыха, где почти круглый год теплая погода.

Министерство вместе с муниципалитетом Эйлата также инициирует культурные мероприятия для туристов в течение сезона. В то же время министерство работает над продвижением пустынного туризма, укреплением Негева и Аравы, а также развитием туристической инфраструктуры в этом районе.

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов (Еш Атид) сказал: «Возвращение туризма в Израиль в зимние месяцы, и в частности в Эйлат и на юг, является важной задачей Министерства туризма. Я вижу большое значение в превращении Израиля в привлекательное место для туристов со всего мира с акцентом на те страны, которые замерзают в зимние месяцы».

«Курсор» писал ранее, что минюст разрешил подключать к электроэнергии форпосты в Иудее и Самарии.