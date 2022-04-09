Глава Европейского еврейского конгресса Моше Кантор ушел в отставку

Санкции Великобритании коснулись восьми олигархов, связанных с военной отраслью рф. В их числе и Моше Кантор, который вынужден был уйти в отставку с поста главы Европейского еврейского конгресса.

Президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор, как уроженец России и причастный к режиму путина*, попал под пятый пакет санкции Великобритании в связи с подтвержденными военными преступлениями армии рф в украинском городе Буча.

Кантор имеет двойное гражданство, Великобритании и рф. Его внесли в санкционный список за ведение крупного бизнеса, который путин использует в военной сфере. Санкции против восьми олигархов, предприятия которых поддерживают военную экономику рф, включают полную заморозку их активов в Великобритании.

Кантор, в течение 10 лет проживающий в Лондон, является крупным акционером публично торгуемой компании «Акрон», одного из крупнейших российских производителей удобрений. В пятницу он подал в отставку с поста президента Европейского еврейского конгресса.

Представители Кантора рассказали о его отставке как о «немедленном уходе с поста президента, который он занимал с 2007 года». Он избирался на этот пост трижды.

Ранее «Курсор» писал, что ЕС ввел угольное эмбарго и другие санкции против россии. Российские компании теперь не смогут участвовать в европейских публичных закупках и не будут иметь никакой финансовой поддержки ЕС.

Также сообщалось, что США вводят новые санкции в отношении россии и Беларуси. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал два законопроекта, в рамках которых будут введены новые дополнительные санкции в отношении россии* и Беларуси, сообщил Белый дом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!