Известный раввин взбунтовался против Смотрича, назвав его непристойными словами

Известный ультраортодоксальный раввин и сефардский галахический авторитет Бен-Цион Муцафи в среду резко выступил против плана министра финансов Бецалеля Смотрича по снижению налогов на безалкогольные напитки.

«Они дураки, — сказал он, как пишет The Jerusalem Post. — Этот осел снижает налог на сладкие напитки. Д*бил. Наша страна номер один по диабетическим ампутациям. Более 10% населения».

Заявления Муцафи лишь слегка преувеличены. По данным министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 2019 год у 6,5% населения Израиля был диагностирован диабет.

Потребление продуктов с высоким содержанием сахара и последующее развитие диабета 2-го типа — это проблема, которая непропорционально затрагивает ультраортодоксальное население Израиля. Согласно данным Израильского центра по контролю за заболеваниями, в декабре 2021 года министерство здравоохранения Израиля сообщило, что у ультраортодоксальной молодежи на 150% больше шансов заболеть диабетом по сравнению с их неультраортодоксальными сверстниками. Ультраортодоксальное население также покупает продукты и напитки с высоким содержанием сахара по гораздо более высоким ценам, чем остальная часть страны. «Среди ультраортодоксальной публики привычка употребления подслащенных напитков, наряду с употреблением сладостей и закусок, прививается как «гирса деянкута» (детские поучения) с юных лет, в основном в виде поощрений, в дошкольных учреждениях и школах, а затем и в жизни в различных образовательных учреждениях, в ешивах, коллелях, в Шаббат и праздники, а также, увы, на панихидах», — написал минздрав.

Более того, данные за 2019 год (которые в настоящее время являются наиболее актуальными общедоступными данными) показывают, что Израиль лидирует среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по количеству ампутаций нижних конечностей из-за диабета.

Муцафи является одним из руководителей ешивы Бней-Цион в Иерусалиме, которая была первоначально основана в Багдаде, Ирак, его отцом раввином Салманом Муцафи.

За последние несколько лет Муцафи сделал несколько заявлений, вызвавших споры как внутри, так и за пределами сообщества харедим.

Согласно израильскому новостному сайту Kikar HaShabbat, целевой аудиторией которого являются ультраортодоксальные евреи, Муцафи заявил в 2017 году, что запрещено смотреть на купюру в 50 шекелей, поскольку на ней изображен Шауль Черниховский, женившийся на нееврейке.

Летом 2020 года, в начале пандемии COVID-19, Муцафи заявил, что «кто приходит в синагогу без маски, тот убийца».

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