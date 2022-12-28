Министр Бар-Лев обрушился на Бен-Гвира с критикой

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев высказался против депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира в Твиттере: «У него нет уверенности в себе, нет знаний в этой области, нет управленческого опыта».

Напомним, что Кнессет принял спорный законопроект, который расширит политическую власть над руководством и политикой полиции. Такую новацию потребовал новый министр полиции Бен Гвир в качестве предварительного условия для вступления в новое правительство.

Законопроект устанавливает государственную власть над израильской полицией, а также устанавливает полномочия Бен-Гвира направлять общую политику полиции и влиять на политику расследований, последнее в координации с генеральным прокурором и комиссаром полиции.

Положения о формальном подчинении комиссара полиции Бен-Гвиру, а также о предоставлении министру полной свободы в разработке политики расследования и судебного преследования полиции были исключены из законопроекта в ответ на давление со стороны Генеральной прокуратуры, которая возразила против того, как эти положения будут влияет на независимость полиции.

Законопроект является третьей и последней частью пакета законодательных актов, принятых в преддверии голосования в четверг, чтобы привести к присяге следующее правительство Израиля, состоящее из шести правых, крайне правых и ультраортодоксальных партий.

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