Либерман предупреждает, что новое правительство Нетаниягу «приведет к краху»

Авигдор Либерман заявил, что соглашение между партией «Ликуд» нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу и партией «Яадут а-Тора» обойдется налогоплательщикам примерно в 20 млрд шекелей.

Такое заявление сделал уходящий в отставку министр финансов Авигдор Либерман, имея в виду соглашение, которое предоставит государственные субсидии студентам ешив для чтобы предотвратить их потребность присоединиться к рабочей силе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Он также отметил, что ожидает, что новое правительство рухнет под тяжестью соглашений, которые были достигнуты для обеспечения его победы на выборах. «Все коалиционные соглашения приведут к краху», — сказал он.

Другие такие соглашения включают в себя положение коалиционных переговоров между «Ликудом» и «Яадут а-Тора», которое гарантирует, что 15% каждого строительного проекта из более чем 1 500 единиц жилья будет зарезервировано для ультраортодоксальной общественности. Ао словам министра, одно только это решение обошлось бы израильским налогоплательщикам в более чем 50 млрд шекелей.

«Правительство не только будет оштрафовано на 100 000 шекелей за нарушение этого положения в пользу фонда, который будет находиться под исключительным контролем [нового] ​​министра жилищного строительства Ицхака Гольднопфа, нет никаких сомнений в том, что значительная часть городов будет просто прекратит маркетинг и не согласится с этим диктатом, и таким образом поставки будут значительно сокращены», — написал Либерман.

Депутат Кнессета «Яадут а-Тора» Моше Гафни заявил, что сделает все возможное, чтобы отменить любую политику с «даже намеком» на причастность Либермана. Два таких законодательных акта — это налог на сладкие напитки и налог на одноразовую посуду, оба из которых решительно противостоят партии харедим.

Ранее Курсор писал, что Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом. В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что успешно сформировал свое следующее правительство, которое, как ожидается, станет самой правой администрацией в истории еврейского государства.

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