Министр экономики посетил завод в Нагарии в преддверии запланированных увольнений

Министр экономики и промышленности Орна Барбивай встретилась с работниками завода Blades Technology Ltd. (BTL) в Нагарии, представителями профсоюзов, руководством завода и главами региональных властей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Я увидела глубокую озабоченность рабочих своим источником средств к существованию. Кризис доверия между рабочими и руководством требует участия израильского правительства ввиду ожидаемого количества увольнений — примерно 900 человек», ‒ поделилась Барбивай.

Отметим, что в американском производителе реактивных двигателей Pratt & Whitney планируют прекращение производства лопаток компрессора на заводе Blades Technology Ltd. (BTL) в Нагарии после более чем 40-летнего перерыва, вследствие чего под угрозой увольнения оказались 900 рабочих мест.

Генеральный директор BTL Игорь Краповинский отправил сотрудникам письмо и написал, что руководство главной компании Pratt & Whitney приняло решение о закрытии производства лопаток для компрессоров, потому что завод в Нагарии приносил «значительные убытки, которые только увеличиваются». Также работников проинформировали, что производственная линия будет постепенно выводиться из эксплуатации уже с 2024 года, и будет остановлена ​​в 2025 году.

Это может спровоцировать массовые увольнения большинства рабочих завода. Производитель прецизионных кованых и обработанных лопаток и лопастей для аэрокосмической и промышленной газовых турбин имеет два завода, расположенных на севере Израиля, один в Нагарии и один в Тефене. После объявления касаемо закрытия производства и планируемых увольнениях федерация труда «Гистадрут» объявила о трудовом споре на фабрике. Больше об этой ситуации узнайте в нашем материале.

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