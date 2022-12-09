Израиль активно развивает сектор пищевых технологий

Многие предполагают, что интерес к пищевым технологиям закончился, но Израиль показывает, что жажда больше, чем когда-либо.

В то время как индустрия пищевых технологий, похоже, переживает спад, Израиль полон решимости усилить свою экосистему. 230 компаний пищевой промышленности в Израиле в настоящее время используют потенциал страны как страны-стартапа в этом секторе.

Об этом сообщает CTech.

За последние два года в израильские компании пищевой промышленности было инвестировано более 1,1 млрд долларов. В 2021 году было 618 млн долларов, а в 2022 году — 473 млн долларов, большая часть которых пошла на альтернативные белки, а затем на новые ингредиенты. В период с 2017 по 2022 год в экосистему было вложено в общей сложности 1,4 млрд долларов.

Хотя абсолютная стоимость инвестиций упала на 23%, это больше, чем падение на 50%, наблюдаемое во всех секторах. Фактически, в то время как во всех секторах общее количество сделок сократилось на 40%, количество сделок в сфере пищевых технологий в Израиле фактически увеличилось на 26%. Это указывает на то, что, несмотря на то, что в технологии инвестируется меньше денег, вкладываемые деньги распределяются между меньшими частями компаний в секторе альтернативных белков.

По данным Start-Up Nation Central, результат таких инвестиций в пищевые технологии означает, что «более 200 израильских пищевых стартапов готовят решения для более качественной, здоровой и более устойчивой пищи».

Сектор получает господдержку от Минздрава, Министерства экономики, Министерства науки, технологий и космоса, а также Управления инноваций Израиля. Акселераторы и инкубаторы включают Fresh Start и The Kitchen. Венчурные капиталисты и фонды открытого рынка включают JVP, OurCrowd, Hanaco и Millennium Foodtech.

Израильские корпорации, такие как Tnuva и Strauss, приложили руку к экосистеме, а также транснациональные корпорации, такие как Pepsico, Nestle и Unilever.

Также вклад в развитии этого сектора вносят израильские научные круги, такие как Израильский технологический институт Технион, Тель-Авивский университет Рамот, Научный институт Вейцмана и Еврейский университет в Иерусалиме.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько инвестиций израильские стартапы привлекли в ноябре. Израильские стартапы привлекли $14,8 млрд за первые одиннадцать месяцев 2022 года.

Курсор сообщал, что в Израиле нехватка технических специалистов: Управление инноваций нашло решение. В условиях нехватки квалифицированных специалистов Управление инноваций Израиля выделяет гранты в размере 17,6 млн шекелей для повышения технических навыков рабочих.