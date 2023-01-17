Нетаниягу сделал заявление о пребывающем в плену ХАМАСа изральтянине

По словам премьер-министра, Израиль «не прекращает своих усилий по возвращению Аверы Менгисту и остальных наших пленников».

Кадры, опубликованные боевиками ХАМАСа, на которых запечатлен израильский пленник Авера Менгисту, подтверждают, что он жив.

Об этом во вторник, 17 января, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, информирует Haaretz.

По словам главы Кабмина, Израиль «не прекращает своих усилий по возвращению Аверы Менгисту и остальных наших пленников».

«Вчера мы получили еще одно подтверждение того, что знали все это время — Авера жив», — сказал Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, видео, опубликованное террористами ХАМАСа, которое якобы содержит видеообращение израильтянина, взятого в плен в 2014 году, вероятно, является подлинным, считают израильские военные, но семья этого человека не уверена, что это на самом деле он.

Ранее Курсор информировал о том, что террористическая организация ХАМАС в понедельник, 16 января, опубликовала первые документы гражданина Израиля Аверы Менгисту, который удерживается ХАМАСом с 2014 года.

На видео слышно, как Менгисту говорит: «Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?»

Видео было опубликовано Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, военным крылом ХАМАСа, всего через несколько часов после того, как генерал-майор Герци Халеви был назначен новым начальником штаба ЦАХАЛа.

Также Курсор писал о том, что один из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид выступил с угрозами в адрес Израиля из-за новой политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.

Он заявил: «Мы в движении ХАМАС не делаем различий между одним сионистским правительством и другим, поскольку между нами существует согласие относительно их преступления против палестинцев».