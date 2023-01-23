Катар допустит к соревнованиям футболисток сборной Израиля

Спортсмены смогут выступить на турнире, но сперва им нужно пройти квалификацию.

При вмешательстве и давлении организации «Безельмо» Всемирная федерация волейбола приказала Катару допустить сборную Израиля к участию в престижном турнире.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На прошлой неделе журналисты писали, что Катар препятствует въезду игроков израильской женской сборной по пляжному волейболу на турнир, который пройдет в Дохе (Катар). Гендиректор Шай Глик узнал о дискриминации и начал с ней бороться.

Так, он обратился с письмом к председателю Всемирной волейбольной ассоциации с требованием, чтобы он вмешался в действия властей Катара. Это нужно было для того, чтобы позволить каждому спортсмену соревноваться на равных с другими, а также для допуска игроков женской сборной Израиля по пляжному волейболу к участию в престижном турнире.

Глик заявил, что дискриминация израильской футболистки, члена женской сборной Израиля, противоречит этическому кодексу международной ассоциации, запрещающему дискриминацию спортсменов по признаку их гражданства или по политическим мотивам. Потом Всемирная ассоциация пляжного волейбола приказала властям Катара разрешить въезд всем спортсменкам, после чего арабская страна обязалась выдать визы и разрешить участие игроков израильской сборной по пляжному волейболу в престижном турнире.

«Организаторы турнира, запланированного в Катаре, подтвердили, что виза будет выдана национальной сборной Израиля по пляжному волейболу, если она будет соответствовать требованиям события», ‒ заявили в международной ассоциации.

Отметим, что израильская команда по пляжному волейболу еще не прошла квалификацию на турнир, но в любом случае им не помешают принять участие, если и когда они получат право на участие в престижном соревновании.

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