Министр обороны Бени Ганц анонсировал запуск переходов в Джаламе и Салеме после проверки безопасности

Министр обороны Бени Ганц санкционировал открытие контрольно-пропускных пунктов Джаламе и Салеме утром в воскресенье после оценки безопасности, которая проводилась 17 сентября.

Приостановление действия разрешений на въезд в Израиль для жителей населенного пункта Кафр-Дана продолжается. Для них остается в силе и запрет на разрешение на работу в стране.

Об этом 18 сентября сообщается на официальном сайте COGAT.

Подразделения COGAT, которое занимается координацией гражданских вопросов между правительством Израиля, Армией обороны Израиля, международными организациями, дипломатами и Палестинской автономией, отвечает за реализацию политики израильского правительства в этой локации. Оно представляет собой средоточие знаний, сочетающих человеческие качества и передовые технологии. Структура координирует действия правительственных ведомств, ЦАХАЛа и сил безопасности в отношении палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа. После проверки уровня безопасности было принято решение открыть соответствующие пропускные пункты.

Кафр-Дана – палестинская деревня в мухафазе Дженин. Она расположена в 8 километрах к северо-западу от Дженина на севере Западного берега.

Ранее «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты после инцидента со стрельбой в Джаламе. Израильские СМИ сообщили, что неизвестные обстреляли трактор, принадлежащий министерству обороны, в палестинской деревне Джаламе в Самарии во вторник утром. Водитель трактора не пострадал, но автомобиль получил повреждения. Вскоре представители силовых структур начали поиск подозреваемых. Бригады мучеников Аль-Аксы в Дженине прокомментировали инцидент. Они утверждали, что зафиксировали выстрелы террористом по трактору министерства обороны.