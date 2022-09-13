Стрельба под Дженином: террористы опубликовали видео

Израильские СМИ сообщили, что неизвестные обстреляли трактор, принадлежащий министерству обороны, в палестинской деревне Джаламе в Самарии во вторник утром.
Водитель трактора не пострадал, но автомобиль получил повреждения.
Израильские силы безопасности начали сканирование района в поисках подозреваемых. Из-за инцидента ЦАХАЛ временно закрыл контрольно-пропускные пункты в Джаламе и Салеме.
Бригады мучеников Аль-Аксы в Дженине несколько минут назад выпустили видео, на котором, как они утверждают, запечатлены выстрелы террористом по трактору министерства обороны.
Ранее Курсор писал, что пограничная полиция задержала автобус семнадцатью нелегалами. Силы безопасности обнаружили в автобусе, направлявшемся из Иудеи и Самарии, 17 палестинцев, пытавшихся незаконно попасть в центр страны.
Также наш сайт сообщал, что ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии. Их подозревают в терроризме. Аресты не прошли без эксцессов, потому что террористы оказали сопротивление.
Напомним, что полиция расследует дело о жестоком избиении арабами израильтянина возле фермы Маон. Он с тяжелыми травмами головы доставлен в больницу Сорока.