Стрельба под Дженином: террористы опубликовали видео

ЦАХАЛ закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты после инцидента со стрельбой в Джаламе.

Израильские СМИ сообщили, что неизвестные обстреляли трактор, принадлежащий министерству обороны, в палестинской деревне Джаламе в Самарии во вторник утром.

Водитель трактора не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

Израильские силы безопасности начали сканирование района в поисках подозреваемых. Из-за инцидента ЦАХАЛ временно закрыл контрольно-пропускные пункты в Джаламе и Салеме.

Бригады мучеников Аль-Аксы в Дженине несколько минут назад выпустили видео, на котором, как они утверждают, запечатлены выстрелы террористом по трактору министерства обороны.

שעה אחרי הפיגוע בקו התפר: גדודי חללי אל-אקצא פרסמו את תיעוד הירי @roysharon11 @eliorlevy pic.twitter.com/gWYnqttvCW — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2022

Ранее Курсор писал, что пограничная полиция задержала автобус семнадцатью нелегалами. Силы безопасности обнаружили в автобусе, направлявшемся из Иудеи и Самарии, 17 палестинцев, пытавшихся незаконно попасть в центр страны.

Также наш сайт сообщал, что ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии. Их подозревают в терроризме. Аресты не прошли без эксцессов, потому что террористы оказали сопротивление.

Напомним, что полиция расследует дело о жестоком избиении арабами израильтянина возле фермы Маон. Он с тяжелыми травмами головы доставлен в больницу Сорока.