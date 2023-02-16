Министр обороны Галант посетит Германию: названа цель визита

Министр обороны Йоав Галант сегодня вечером, 16 февраля, вылетит в Германию, чтобы стать участником Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

В пресс-службе Галанта сообщили, что запланировано выступление министра с речью, в которой он упомянет иранскую угрозу и ее влияние на стабильность в международной политике. Также израильский чиновник вместе с представителями Бахрейна, ОАЭ, Германии и Италии примет участие в сессии, посвященной «Авраамским соглашениям» и региональным проблемам.

«Ожидается, что в дни конференции министр Галант встретится с десятками своих коллег, министрами обороны со всего мира, в том числе с министрами обороны Великобритании, Германии и Греции, с которыми обсудит проблемы безопасности стран и возможности укрепления сотрудничество», – сказано в заявлении.

Отметим, что речь идет о ежегодной конференции, проводимой в Мюнхене с 1962 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года стала финансироватьяс немецким правительством.

Мюнхенскую конференцию по безопасности каждый год посещают сотни представителей, в том числе многие государственные деятели и министры, а также представители научно-исследовательских институтов и неправительственных организаций, где они говорят о глобальных вызовах в области безопасности.

В форуме первые 30 лет принимали участие военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 90-х годов конференции участниками были представители Китая, Индии, Японии. Украины, *россии и других стран Восточной Европы.

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